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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время проведет переговоры с Милинковичем-Савичем

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«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Corriere Dello Sport. 27-летний серб рассматривается в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может покинуть манкунианцев.

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» собирается встретиться с представителями Милинковича-Савича на следующей неделе.

Контракт серба с «Лацио» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел за римский клуб 42 матча, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Stavka.tv
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