«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время проведет переговоры с Милинковичем-Савичем

«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Corriere Dello Sport. 27-летний серб рассматривается в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может покинуть манкунианцев.

По данным источника, руководство «Манчестер Юнайтед» собирается встретиться с представителями Милинковича-Савича на следующей неделе.

Контракт серба с «Лацио» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел за римский клуб 42 матча, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.