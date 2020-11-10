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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Грилишем

17:31
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш по-прежнему находится на радаре у «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, 25-летний англичанин остается приоритентным трансфером «красных дьяволов», несмотря на летнее подписание Донни ван де Бека. И даже новый пятилетний контракт Грилиша с «вилланами» не помеха, хотя там прописана сумма отступных в размере 85 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ Грилиш провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

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