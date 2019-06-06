"Манчестер Юнайтед" может подписать форварда, отказавшего ЦСКА

Нападающий "Айнтрахта" Себастьен Алле может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает ESPN, "Манчестер Юнайтед" рассматривает 24-летнего француза в качестве замены Ромелу Лукаку, который может уйти из клуба.

В сезоне-2018/19 французский нападающий забил 20 голов в 41 матче во всех турнирах. Также на его счету 12 голевых передач.

Напомним, что зимой 2016 года Себастьеном Алле, который тогда играл в Голландии за "Утрехт", активно интересовался ЦСКА​, но форвард отказался от переезда в Россию.

Аллер отказался переходить в ЦСКА