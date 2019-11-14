«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Daily Star. В его приобретении лично заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардьола. Он видит во французе замену Лерою Сане, который может уйти в «Баварию».

Дембеле находится не в лучшей форме. Также он известен своим непрофессиональным поведением, из-чего «Барселона» может решиться на продажу игрока. «Манчестер Сити» хочет быть готовым к уходу Сане, а также заинтересован в усилении атаки.

В 7 матчах на счету Дембеле 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего француза в 100 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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