«Манчестер Сити» пытается подписать контракт с 17-летним хавбеком «Партизана» Поповичем

«Манчестер Сити» пытается перехватить полузащитника «Партизана» Матию Поповича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 17-летний серб не будет продлевать с клубом контракт, который истекает 31 декабря 2023 года. Футболист посетил игру «Сити» и «Црвены Звезды» (3:2) в Лиге чемпионов.

На хавбека также претендует «Милан», который с октября ведет переговоры о его переходе.

Попович провел за юношескую команду «Партизана» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.