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Сегодня, 19:58

«Рома» в январе планирует подписать контракт с Бонуччи

Руслан Минаев
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«Рома» рассматривает варианты усиления защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает SportMediaset со ссылкой на Corriere dello Sport, римляне могут подписать контракт с защитником «Униона» Леонардо Бонуччи. На данный момент «джалоросси» не могут рассчитывать на защитников Криса Смоллинга (травма) и Эвана Ндика (вызов в сборную на Кубок африканских наций).

Бонуччи перешел в «Унион» в сентябре, подписав однолетний контракт. В этом сезоне 36-летний итальянец провел за берлинцев 9 матчей и забил 1 гол.

Леонардо Бонуччи
ФК Рома
ФК Унион Берлин
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