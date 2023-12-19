«Рома» в январе планирует подписать контракт с Бонуччи

«Рома» рассматривает варианты усиления защиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает SportMediaset со ссылкой на Corriere dello Sport, римляне могут подписать контракт с защитником «Униона» Леонардо Бонуччи. На данный момент «джалоросси» не могут рассчитывать на защитников Криса Смоллинга (травма) и Эвана Ндика (вызов в сборную на Кубок африканских наций).

Бонуччи перешел в «Унион» в сентябре, подписав однолетний контракт. В этом сезоне 36-летний итальянец провел за берлинцев 9 матчей и забил 1 гол.