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Сегодня, 19:07

Источник: «Урал» может купить бразильца Рикардиньо из «Левски»

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«Урал» интересуется нападающим «Левски» Рикардиньо, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, екатеринбуржцы прошедшей зимой связывались с болгарской командой по поводу форварда. Переход не состоялся, потому что клубы не смогли договориться по цене. Уральцы повторят попытку приобрести бразильца в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний Рикардиньо сыграл 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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