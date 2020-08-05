«Манчестер Сити» объявил о переходе Аке из «Борнмута»
22:11
Защитник Натан Аке перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба. По информации в СМИ, сумма трансфера составила 41 миллион фунтов.
We're excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ??— Manchester City (@ManCity) August 5, 2020
? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv
Ранее футболист выступал за «Борнмут». Голландец подписал контракт на пять лет. Его бывший клуб по итогам сезона покинул премьер-лигу.
25-летний игрок в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Борнмут» и забил два мяча при двух голевых передачах.
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