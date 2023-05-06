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Сегодня, 09:20

«Бавария» продолжает наблюдать за прогрессом хавбека «Байера» Вирца

Виктория Кравченко
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«Бавария» продолжает наблюдать за игрой полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, пишет Керри Хау.

По данным источника, в мюнхене следят за футболистом на случай возможной покупки. На данный момент он играет после серьезной травма, из-за которой пропустил около года. В 13 матчах нынешнего сезона бундеслиги он отметился голом и шестью ассистами.

Вирц не планирует покидать «Байер» ближайшим летом, так как хочет набрать оптимальную форму и продолжить прогрессировать. Вероятный уход возможен летом 2024 года.


ФК Бавария
ФК Байер
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 18 8 4 81-33 62
2
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
3
 Унион Б 30 16 8 6 44-31 56
4
 Фрайбург 30 16 8 6 46-37 56
5
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 54-37 54
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 30 11 10 9 50-46 43
10
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
11
 Боруссия М 30 9 9 12 44-48 36
12
 Вердер 30 10 5 15 48-58 35
13
 Аугсбург 30 8 7 15 39-55 31
14
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
15
 Хоффенхайм 30 8 5 17 39-51 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 38-52 28
17
 Бохум 30 8 4 18 33-67 28
18
 Герта 30 5 7 18 35-61 22
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5.05 21:30
Байер – Кельн
 1 : 2
5.05 21:30
Майнц – Шальке
 2 : 3
6.05 16:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
6.05 16:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
6.05 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.05 16:30
Герта – Штутгарт
 - : -
6.05 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
6.05 19:30
Вердер – Бавария
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7.05 18:30
Боруссия Д – Вольфсбург
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Никлас Фюллкруг

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Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 26 1 6
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