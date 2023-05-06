«Бавария» продолжает наблюдать за прогрессом хавбека «Байера» Вирца
«Бавария» продолжает наблюдать за игрой полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, пишет Керри Хау.
По данным источника, в мюнхене следят за футболистом на случай возможной покупки. На данный момент он играет после серьезной травма, из-за которой пропустил около года. В 13 матчах нынешнего сезона бундеслиги он отметился голом и шестью ассистами.
Вирц не планирует покидать «Байер» ближайшим летом, так как хочет набрать оптимальную форму и продолжить прогрессировать. Вероятный уход возможен летом 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Кельн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|
11
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Шальке
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|
15
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
17
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.05
|21:30
|
Байер – Кельн
|1 : 2
|5.05
|21:30
|
Майнц – Шальке
|2 : 3
|6.05
|16:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|6.05
|16:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|6.05
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.05
|16:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|6.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|6.05
|19:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|7.05
|18:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
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