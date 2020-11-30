«Манчестер Сити» интересуется Тюрамом

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Goal.com.

По данным источника, 23-летний француз уже в летнее трансферное окно переедет в Англию, если стороны договорятся о компенсации. Тюрам пришел в «Боруссию» в 2019 году из «Генгама» за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бундеслиги Тюрам провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.