«Манчестер Юнайтед» может приобрести Адамса из «Лейпцига», если не получится подписать Триппьера
Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, на 22-летнего американца претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривает Адамса в качестве альтернативы защитнику «Атлетико» Кирана Триппьеру, если не удастся с ним договориться.
В текущем сезоне Адамс провел 20 матчей за «Лейпциг», в которых набрал 6 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
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