The Athletic: «Ливерпуль» пока не предлагал контракт Амориму, но заинтересован в тренере

«Ливерпуль» пока не предлагал контракт главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

По данным источника, руководство «Ливерпуля» изучает различные варианты, но кандидатура 39-летнего португальца им интересна.

8 апреля сообщалось, что мерсисайдцы подпишут с Аморимом 3-летний контракт.

Тренер возглавляет лиссабонский клуб с 2020 года. Под его руководством «Спортинг» становился чемпионом Португалии и дважды выигрывал Кубок португальской лиги. На данный момент команда с 71 очком возглавляет турнирную таблицу примейры.