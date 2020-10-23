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«Ливерпуль» нашел замену ван Дейку

19:56
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Защитник «Шальке» Озан Кабак в зимнее трансферное окно перейдет в «Ливерпуль», сообщает Sport Media Set.

По данным источника, мерсисайдцы ищут замену Виргилу ван Дейку, который травмировал связки колена и пропустит длительное время. За 20-летнего турка англичане готовы заплатить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бундеслиги Кабак провел 2 матча.

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