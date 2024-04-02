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Сегодня, 13:22

«Ливерпуль» и «Милан» интересуются защитником «Фулхэма» Адарабиойо

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Защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо хотят приобрести ряд клубов, сообщает The Sun.

По информации источника, за англичанина борятся «Ливерпуль», «Милан» и «Тоттенхэм». Отмечается, что мерсисайдцы хотят этим трансфером заменить Виргила ван Дейка.

В текущем сезоне 26-летний Адарабиойо провел 21 матч, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Соглашение игрока с «Фулхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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