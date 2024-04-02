«Ливерпуль» и «Милан» интересуются защитником «Фулхэма» Адарабиойо

Защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо хотят приобрести ряд клубов, сообщает The Sun.

По информации источника, за англичанина борятся «Ливерпуль», «Милан» и «Тоттенхэм». Отмечается, что мерсисайдцы хотят этим трансфером заменить Виргила ван Дейка.

В текущем сезоне 26-летний Адарабиойо провел 21 матч, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Соглашение игрока с «Фулхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.