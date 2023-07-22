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Сегодня, 12:46

«Лилль» объявил о переходе Умтити

Руслан Минаев
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«Лилль» подписал контракт с защитником Самюэлем Умтити, сообщает пресс-службу клуба. «Доги» заключили с 29-летним французом соглашение на 2 года.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды в составе «Лечче», проведя 25 матчей в чемпионате Италии. В июне «Барселона» расторгла контракт с Умтити.

«Благодаря его качествам, послужному списке и опыту, а также последнему убедительному сезону в Италии, он заинтересовал многих наших болельщиков. Именно у в «Лилле» от откроет свою новую страницу в карьере», — заявил президент клуба Оливье Летанг.

Самюэль Юмтити
ФК Лилль
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