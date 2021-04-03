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«Спартак» может приобрести Туфана у «Фенербахче» за 32 миллиона евро

14:45
Озан Туфан. Фото Reuters
Озан Туфан. Фото Reuters
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Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает интернет-портал mynet.com. По информации источника, «Спартак» намерен предложить за 26-летнего футболиста 32 миллиона евро.

Утверждается, что красно-белые планируют выплачивать сумму в рассрочку. На турецкого хавбека также претендуют «Ливерпуль», «Эвертон», «Лестер», «Кристал Пэлас», «Вердер», и «Реал Сосьедад».

В январе 2021-го сообщалось, что ЦСКА интересовался Туфаном.

В текущем сезоне Туфан провел 31 матч за «Фенербахче», забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9,5 миллиона евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2023 года.

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