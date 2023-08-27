«Лестер» арендовал вингера «Галатасарая» Акгюна

Полузащитник «Галатасарая» Юнус Акгюн на правах аренды перешел в «Лестер», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.

23-летний турок является воспитанником «Галатасарая». Он провел за команду 61 матч, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. Кроме того, в активе Акгюна один гол в 5 матчах за сборную Турции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.