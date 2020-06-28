Лэмпард хочет использовать Райса в качестве центрального защитника

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Челси», сообщает The Sun.

По сведениям источника, главный тренер Фрэнк Лэмпард хочет использовать 21-летнего англичанина в качестве центрального защитника. «Челси» готов заплатить за игрока 49,5 млн евро.

В текущем сезоне Райс провел 31 матч в АПЛ, в которых отметился двумя результативными действиями. Также на его счету четыре матча за сборную Англии.