Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Лэмпард хочет использовать Райса в качестве центрального защитника

13:12
Теги:

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Челси», сообщает The Sun.

По сведениям источника, главный тренер Фрэнк Лэмпард хочет использовать 21-летнего англичанина в качестве центрального защитника. «Челси» готов заплатить за игрока 49,5 млн евро.

В текущем сезоне Райс провел 31 матч в АПЛ, в которых отметился двумя результативными действиями. Также на его счету четыре матча за сборную Англии.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир