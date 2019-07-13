Le10 Sport: Зидан пытается убедить Мбаппе перейти в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе летом может перейти в "Реал", утверждает Le10 Sport. По информации СМИ, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан находится в постоянном контакте с 20-летним французом. Специалист пытается убедить футболиста перейти в испанскую команду.

Ранее Зидан уже комментировал слухи о возможном приходе Мбаппе в "Реал".

В сезоне-2018/19 Мбаппе провел 43 матча за "ПСЖ", забил 39 голов и отдал 17 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 200 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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