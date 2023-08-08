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Сегодня, 15:04

«Лацио» объявил о переходе форварда Исаксена из «Мидтьюлланна»

Мария Гусева
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«Лацио» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Мидтьюлланна» Густавом Исаксеном.

Соглашение с 22-летним датчанином рассчитано до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

За итальянский клуб Исаксен будет выступать под 18-м номером.

В прошедшем сезоне Исаксен провел 45 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 9 результативных передач.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Футбол
ФК Лацио
ФК Мидтьюлланн
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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