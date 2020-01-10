Нападающий Патрик Кутроне перешел из «Вулверхэмптона» в «Фиорентину», сообщает официальный сайт «фиалок». Итальянский клуб взял 21-летнего итальянца в аренду на два сезона, до 30 июня 2021 года, с обязательным выкупом.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Фиорентина» заплатит за форварда 3 миллиона евро, а сумма выкупа будет равняться 18 миллионам.

Кутроне провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил два гола.