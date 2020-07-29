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Куарежма покинул «Касымпашу»

17:17
Рикарду Куарежма. Фото ФК «Касымпаша».
Рикарду Куарежма. Фото ФК «Касымпаша».
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«Касымпаша» объявила об уходе нападающего Рикарду Куарежмы. В Twitter турецкий клуб поблагодарил игрока и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Ранее футболист заявлял о желании вернуться в «Порту».

36-летний португалец в сезоне-2019/20 провел 27 матчей в чемпионате Турции и забил четыре мяча. Ранее выступал за «Спортинг», «Порту», «Барселону», «Интер», «Челси», «Бешикташ» и «Аль-Ахли».

Куарежма — чемпион Европы в составе сборной Португалии, четырехкратный чемпион Португалии, двукратный чемпион Италии и Турции, обладатель Кубков Италии, Англии, Португалии и Турции.

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