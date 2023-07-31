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Сегодня, 02:13

Крыховяк перешел в саудовский клуб «Абха»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Абхой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним поляком рассчитано до лета 2024 года. Он присоединился к команде в качестве свободного агента.

Крыховяк летом разорвал контракт с «Краснодаром». Полузащитник перешел в краснодарскую команду из «Локомотива» в августе 2021 года. В марте 2022 года футболист приостановил контракт с клубом и завершил сезон в греческом АЕКе. В минувшем сезоне хавбек был арендован «Аль-Шабабом».

Гжегож Крыховяк
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