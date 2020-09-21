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«Кристал Пэлас» интересуется нападающим «Ливерпуля»

14:39
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Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер может стать игроком «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 20-летний англичанин уже этим летом может сменить клуб. Сумма трансфера — 19 миллионов фунтов, плюс 6 миллионов мерсисайдцы могут получить в качестве бонусов. Также «Ливерпуль» планирует прописать опцию обратного выкупа за 38 миллионов фунтов.

Вторую половину сезона-2019/20 Брюстер провел в «Суонси» на правах аренды, на счету игрока 11 голов в 22 матчах за команду.

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