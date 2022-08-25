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Сегодня, 09:47

«Челси» может подписать защитника «Байера» Тапсоба

Мария Гусева
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Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство клуба рассматривает вариант покупки 23-летнего игрока сборной Буркина-Фасо после выхода из переговоров по трансферу защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

Тапсоба перешел в «Байер» из «Витории Гимарайнш» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Челси
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