«Челси» может подписать защитника «Байера» Тапсоба

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство клуба рассматривает вариант покупки 23-летнего игрока сборной Буркина-Фасо после выхода из переговоров по трансферу защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

Тапсоба перешел в «Байер» из «Витории Гимарайнш» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.