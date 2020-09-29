Крицюк стал игроком «Белененсеша»

Как и сообщал «СЭ», 29-летний российский голкипер Станислав Крицюк перешел в «Белененсеш». Он присоединится к португальской команде на правах свободного агента.

Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом. Вратарь играл за «быков» с 2016 года. В общей сложности футболист провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль. В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

Напомним, что российский вратарь до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве».