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Крицюк стал игроком «Белененсеша»

29 сентября 2020, 23:27
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив.
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив.
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Как и сообщал «СЭ», 29-летний российский голкипер Станислав Крицюк перешел в «Белененсеш». Он присоединится к португальской команде на правах свободного агента.

Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом. Вратарь играл за «быков» с 2016 года. В общей сложности футболист провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль. В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

Напомним, что российский вратарь до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве».

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