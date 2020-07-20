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«Краснодар» объявил об уходе Крицюка

18:38
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив
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Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что голкипер Станислав Крицюк покинул российскую команду. «Быки» и 29-летний футболист достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

Контракт Крицюка с «Краснодаром» действовал до 31 июля 2020 года, но стороны пришли к решению прекратить действие соглашения на несколько недель раньше.

Вратарь играл за «быков» с 2016 года. В общей сложности футболист провел 72 матча за команду, в 33 играх отстоял на ноль.

В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137027

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