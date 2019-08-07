Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью отказался переходить в "Тоттенхэм", информирует Sky Sports. По информации СМИ, "шпоры" хотели арендовать у каталонцев 27-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать в аренду Коутинью. Сред возможных претендентов на футболиста называли "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В прошедшем сезоне Коутинью провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

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