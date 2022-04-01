«Коринтианс» арендовал у «Шахтера» Майкона. Клуб представил новичка в стиле Super Mario

Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон продолжит карьеру в Бразилии. «Коринтианс» арендовал 24-летнего бразильца до конца 2022 года.

Бразильский клуб представил новичка в стиле популярной видеоигры Super Mario.

Consegui gravar a tela do que o Duilio estava jogando...

QUE SAUDADES DO SUPER MAYCON! pic.twitter.com/mVndRYn524 — Corinthians (@Corinthians) March 31, 2022

В этом сезоне Майкон сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 2025 года.

Напомним, что ФИФА автоматически приостановила контракты иностранных футболистов с украинскими клубами.