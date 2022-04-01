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«Коринтианс» арендовал у «Шахтера» Майкона. Клуб представил новичка в стиле Super Mario

«Коринтианс» арендовал у «Шахтера» Майкона
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон продолжит карьеру в Бразилии. «Коринтианс» арендовал 24-летнего бразильца до конца 2022 года.

Бразильский клуб представил новичка в стиле популярной видеоигры Super Mario.

В этом сезоне Майкон сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 2025 года.

Напомним, что ФИФА автоматически приостановила контракты иностранных футболистов с украинскими клубами.

Футбол
ФК Коринтианс
ФК Шахтер (Донецк)
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