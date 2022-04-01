«Коринтианс» арендовал у «Шахтера» Майкона. Клуб представил новичка в стиле Super Mario
«Коринтианс» арендовал у «Шахтера» Майкона
Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон продолжит карьеру в Бразилии. «Коринтианс» арендовал 24-летнего бразильца до конца 2022 года.
Бразильский клуб представил новичка в стиле популярной видеоигры Super Mario.
В этом сезоне Майкон сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 2025 года.
Напомним, что ФИФА автоматически приостановила контракты иностранных футболистов с украинскими клубами.
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