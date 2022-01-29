Коноплянка договорился о переходе в ЛАСК

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка достиг договоренности о переходе в австрийский ЛАСК, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По данным источника, в начале недели стороны договорились о контракте на 1,5 года, но по вине австрийского клуба трансфер задерживается. В ближайшее время он должен закрыть трансфер, иначе украинец вернется к варианту с турецким клубом, название которого не уточняется. При этом в Турции ему предлагают зарплату на 200 тысяч евро больше, чем в Австрии. Также футболист договорился о расторжении контракта с «Шахтером».

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер». Его нынешний контракт истекает в конце сезона.