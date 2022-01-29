Амири стал игроком «Дженоа»

Полузащитник «Байера» Надим Амири перешел в «Дженоа», сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Указано, что футболист перешел на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях. Соглашение рассчитано до конца сезона. Новичок будет выступать за команду под восьмым номером.

25-летний немецкий футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Байер» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.