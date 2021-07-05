Каюмов стал игроком «Томи»

Полузащитник Дмитрий Каюмов перешел в «Томь», сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.

Каюмов присоединился к команде на сборах в Москве и принял участие во всех трех матчах, отметившись голевой передачей в матче против «Иртыша».