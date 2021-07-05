Каюмов стал игроком «Томи»
18:18
Полузащитник Дмитрий Каюмов перешел в «Томь», сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.
Каюмов присоединился к команде на сборах в Москве и принял участие во всех трех матчах, отметившись голевой передачей в матче против «Иртыша».
29-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Кубань». В 31 матчах за команду он забил семь мячей при четырех голевых передачах.
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