Бывший игрок «Спартака» Сухи подписал контракт с «Младой Болеслав»
18:14
Защитник Марек Сухи подписал контракт с «Младой Болеслав», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.
«Я рад, что возвращаюсь в чешскую лигу спустя долгие годы. Постараюсь оправдать ожидания «Млады Болеслав». Верю, что сотрудничество с тренером получится. У нас будет действительно сильная команда в сезоне», — приводит слова Сухи официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/21 33-летний защитник играл за «Аугсбург». В бундеслиге он провел пять матчей и не отличился результативными действиями.
С 2010 по 2014 год чех выступал за московский «Спартак».
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