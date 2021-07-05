Бывший игрок «Спартака» Сухи подписал контракт с «Младой Болеслав»

Защитник Марек Сухи подписал контракт с «Младой Болеслав», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года.

«Я рад, что возвращаюсь в чешскую лигу спустя долгие годы. Постараюсь оправдать ожидания «Млады Болеслав». Верю, что сотрудничество с тренером получится. У нас будет действительно сильная команда в сезоне», — приводит слова Сухи официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 33-летний защитник играл за «Аугсбург». В бундеслиге он провел пять матчей и не отличился результативными действиями.

С 2010 по 2014 год чех выступал за московский «Спартак».