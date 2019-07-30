Кавани стал главной трансферной целью "Интера" в атаке

"Интер" хочет приобрести нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportitalia, нерадзурри обратили внимание на уругвайца из-за проблем в переговорах по Эдину Джеко и Ромелу Лукаку. В клубе сочли затраты на их приобретение слишком большими. При этом ранее сообщалось, что форвард не намерен покидать парижский клуб.

В прошедшем сезоне 32-летний Эдинсон Кавани провел 33 матча за "ПСЖ" и забил 23 мяча при девяти голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2020 года.

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