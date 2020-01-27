Кавани согласовал контракт на 2,5 года с «Атлетико»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», утверждает Marca. По информации СМИ, 32-летний уругваец подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года.

Агент Кавани находится в Мадриде, где ведет переговоры с «матрасниками». Сумма сделки составит от 15 до 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за «ПСЖ», забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года.