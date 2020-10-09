Кавани рассказал, кто убедил его перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признался, что бывший партнер по «ПСЖ» Андер Эррера убедил его принять приглашение английского клуба, сообщает Goal.com.

По данным источника, 33-летний уругваец прислушался к совету Эрреры и сделал выбор в пользу манкунианцев.

Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.

Экс-футболист уругвайского «Данубио», «Палермо» и «Наполи» выступал в «ПСЖ» с 2013 года.

В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за клуб из Парижа, забил 7 голов и сделал три результативные передачи.