Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Кавани рассказал, кто убедил его перейти в «Манчестер Юнайтед»

9 октября 2020, 22:52
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признался, что бывший партнер по «ПСЖ» Андер Эррера убедил его принять приглашение английского клуба, сообщает Goal.com.

По данным источника, 33-летний уругваец прислушался к совету Эрреры и сделал выбор в пользу манкунианцев.

Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.

Экс-футболист уругвайского «Данубио», «Палермо» и «Наполи» выступал в «ПСЖ» с 2013 года.

В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за клуб из Парижа, забил 7 голов и сделал три результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир