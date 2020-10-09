Кавани рассказал, кто убедил его перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признался, что бывший партнер по «ПСЖ» Андер Эррера убедил его принять приглашение английского клуба, сообщает Goal.com.
По данным источника, 33-летний уругваец прислушался к совету Эрреры и сделал выбор в пользу манкунианцев.
Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления на год.
Экс-футболист уругвайского «Данубио», «Палермо» и «Наполи» выступал в «ПСЖ» с 2013 года.
В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за клуб из Парижа, забил 7 голов и сделал три результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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