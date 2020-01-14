Источник: Янг не перейдет в «Интер», если миланцы обменяют Политано на Спинаццолу

Переход защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга в «Интер» может сорваться, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Интер» и «Рома» близки к соглашению об обмене вингера Маттео Политано на защитника Леонардо Спинаццолу. Если сделка произойдет, возможность перехода 34-летнего англичанина сведется к минимуму.

Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне футболист провел за «МЮ» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Янг отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение 34-летнего футболиста истекает летом этого года, и по правилам ФИФА он имеет право вести переговоры с другими клубами.