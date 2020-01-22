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Источник: «Тоттенхэм» провел переговоры с «Реалом» о переходе Бэйла

15:45
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Вингер «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, президенты клубов Дэниэл Леви и Флорентино Перес встретились в Мадриде, где обсудили возможность перехода 30-летнего валлийца. «Тоттенхэм» готов отдать за игрока 30 млн евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 12 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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