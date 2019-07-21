Источник: "Спартак" ведет переговоры с "Штутгартом" о трансфере форварда сборной Греции

Нападающий "Штутгарта" Анастасиос Донис летом может перейти в "Спартак", утверждает Fussballtransfers.com. По информации СМИ, переговоры о трансфере 22-греческого игрока между клубами идут полным ходом.

В прошлом сезоне Донис провел 27 матчей за "Штутгарт", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с немецкой командой действует до 30 июня 2021 года.

Ранее Донис выступал за "Ювентус", "Ниццу", "Лугано" и "Сассуоло". Форвард провел девять матчей за сборную Грецию и отметился одним забитым голом.

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