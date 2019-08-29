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Источник: «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Славии» Крала за 12 миллионов евро

18:39
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Полузащитник «Славии» Алекс Крал перейдет в «Спартак», сообщается в Twitter Czech Football. Завтра он прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, тогда как первое предложение москвичей составляло 5 миллионов.

21-летний Крал провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

«Спартак» заинтересован в двух игроках «Славии»

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