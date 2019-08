Источник: «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Славии» Крала за 12 миллионов евро

Полузащитник «Славии» Алекс Крал перейдет в «Спартак», сообщается в Twitter Czech Football. Завтра он прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, тогда как первое предложение москвичей составляло 5 миллионов.

HUGE NEWS: According to a well-informed source, Alex Kr?l (21) is headed to Moscow tomorrow where he will sign a lucrative contract with Spartak.



Last offer came yesterday and goes over € 12m (should be the second most expensive sell by a Czech club). Spartak started at € 5m. pic.twitter.com/DgFMmS36yY