Источник: Смоловым интересуется «Эспаньол»

«Эспаньол» ведет поиски игроков для усиления атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает Diario La Grada, одним из вариантов является форвард сборной России и «Локомотива» Федор Смолов.

Отмечается, что приоритетным игроком для руководства испанского клуба является Рауль де Томас, выступающий за «Бенфику». Однако, если не удастся договорится с экс-игроком «Реала», то будут рассмотрены и другие нападающие, в том числе Смолов.

В этом сезоне 25-летний де Томас в 17 матчах забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. На счету 29-летнего Смолова 4 гола и 4 голевые передачи в 19 встречах.