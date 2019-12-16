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Источник: «Реал» и «Барселона» будут бороться за ван де Бека

11:49
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может оказаться в «Реале» или «Барселоне». Как сообщает sport.es, оба испанских гранда следят за прогрессом 22-летнего голландца и готовы сделать предложение амстердамцам. «Реал» пытался приобрести ван де Бека прошлым летом за 35 миллионов евро, но получил отказ от «Аякса».

По данным источника, мадридцы продолжают вести переговоры с «Аяксом» и самим игроком. В борьбу может включиться «Барселона», которая ищет усиление полузащиты. В то же время «Аякс» намерен повысить требования до 50-60 миллионов евро за ван де Бека.

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