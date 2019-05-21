Источник: представители Неймара ведут переговоры с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Неймар может продолжить карьеру в "Реале", утверждает испанский журналист Эдуардо Инда. По его информации, представители 27-летнего бразильца уже встречались с руководством мадридского клуба.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 18 голевых передач. Неймар стал чемпионом лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции в сезоне-2018/19.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013-го по 2017 год.

🚨¡EXCLUSINDA! #INDA: "La FAMILIA NEYMAR ha TOCADO la PUERTA del REAL MADRID ante los movimientos por MBAPPÉ". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/Jb2sgIygEE – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 20 мая 2019 г.

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