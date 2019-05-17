Неймар, Фирмину и Алиссон – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

Стала известна заявка сборной Бразилии на Кубок Америки. Главный тренер "пентакампеонов" Тите вызвал 23 футболистов на предстоящий турнир. Хавбек "Манчестер Сити" Фернандинью попал в состав национальной команды впервые после ЧМ-2018 в России.

Список выглядит следующим образом:

вратари – Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Кассиу ("Коринтианс");

защитники – Маркиньос, Силва, Алвес (трое – "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Милитау ("Порту"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс")

полузащитники – Каземиру ("Реал"), Фернандинью ("Манчестер Сити"), Пакета ("Милан"), Эвертон ("Гремиу"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба – "Барселона");

нападающие – Неймар ("ПСЖ"), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон").

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.