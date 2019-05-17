Неймар, Фирмину и Алиссон – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

Стала известна заявка сборной Бразилии на Кубок Америки. Главный тренер "пентакампеонов" Тите вызвал 23 футболистов на предстоящий турнир. Хавбек "Манчестер Сити" Фернандинью попал в состав национальной команды впервые после ЧМ-2018 в России.
Список выглядит следующим образом:
вратари – Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Кассиу ("Коринтианс");
защитники – Маркиньос, Силва, Алвес (трое – "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Милитау ("Порту"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс")
полузащитники – Каземиру ("Реал"), Фернандинью ("Манчестер Сити"), Пакета ("Милан"), Эвертон ("Гремиу"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба – "Барселона");
нападающие – Неймар ("ПСЖ"), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон").
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.
Brazil announce their squad for Copa America 2019 🇧🇷 pic.twitter.com/o8d9rn3reo– B/R Football (@brfootball) 17 мая 2019 г.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Ливерпуль
- Аякс
- Интер Милан
- Фернандинью (футбол)
- Наполи
- Порту
- Эвертон
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Коринтианс
- Филиппе Коутинью
- Дани Алвес
- Тиагу Силва
- Алекс Сандру
- Миранда
- Каземиру
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)
- Эдерсон
- Габриэл Жезус
- Алиссон
- Роберту Фирмину
- Артур (Барселона)