Источник: «Лацио» интересуется Лалланой

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может перейти в «Лацио», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его сведениям, римский клуб поборется за 31-летнего англичанина с «Лестером». «Лацио» уже приобретал у ливерпульцев полузащитника Лукаса Лейву летом 2017 года.