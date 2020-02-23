Источник: «Лацио» интересуется Лалланой
12:17
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может перейти в «Лацио», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его сведениям, римский клуб поборется за 31-летнего англичанина с «Лестером». «Лацио» уже приобретал у ливерпульцев полузащитника Лукаса Лейву летом 2017 года.
Контракт Лаллана истекает летом 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей в АПЛ, забив гол и сделав результативную передачу.
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