«Интер» вступил в борьбу с «Ювентусом» за Тонали

«Интер» хочет приобрести полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется «Ювентус».

По данным Corriere dello Sport, нерадзурри готовы отдать за игрока 50 миллионов евро. «Брешиа» может отпустить игрока только по окончании сезона — клуб рассчитывает на его помощь в борьбе за выживание.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Брешию» и забил один мяч при двух голевых передачах.