«Интер» рассматривает вратаря «Аякса» Онану в качестве замены Хандановичу

«Интер» интересуется вратарем «Аякса» Андре Онаной, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 25-летнем камерунце долгосрочную замену 37-летнему голкиперу команды Самиру Хандановичу. Сообщается, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания футболиста летом 2022 года на правах свободного агента.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.