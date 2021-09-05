Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Интер» рассматривает вратаря «Аякса» Онану в качестве замены Хандановичу

13:15
Теги:

«Интер» интересуется вратарем «Аякса» Андре Онаной, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 25-летнем камерунце долгосрочную замену 37-летнему голкиперу команды Самиру Хандановичу. Сообщается, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания футболиста летом 2022 года на правах свободного агента.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.it/2021/09/04/inter-onana-overmars-parametro-zero/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
Генсек НАТО раскритиковал идею создания вооруженных сил Евросоюза
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Занятие с репетитором обернулось изнасилованием ребенка
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд