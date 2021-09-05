«Интер» рассматривает вратаря «Аякса» Онану в качестве замены Хандановичу
13:15
«Интер» интересуется вратарем «Аякса» Андре Онаной, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» видят в 25-летнем камерунце долгосрочную замену 37-летнему голкиперу команды Самиру Хандановичу. Сообщается, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания футболиста летом 2022 года на правах свободного агента.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.it/2021/09/04/inter-onana-overmars-parametro-zero/
Читайте также
Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю