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Сегодня, 17:49

«Интер» предложил 15 миллионов евро за 21-летнего полузащитника «Удинезе» Самарджича

Руслан Минаев
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«Интер» хочет оформить переход полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, «нерадзурри» предложили за 21-летнего серба 15 миллионов евро и права на хавбека Джованни Фаббиана (с опцией обратного выкупа).

20-летний Фаббиан в прошлом сезоне выступал за «Реджину» на правах аренды, забил 8 голов в 36 матчах серии Б.

Контракт Самарджича игрока с «Удинезе» действует до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе», 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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