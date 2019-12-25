«Интер» намерен пригласить Вайгля в случае неудачи с Видалем

«Интер» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, но в случае неудачи с его трансфером намерен сосредоточиться на кандидатуре полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиане Вайгля.

24-летний Вайгль в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых отличился однажды, а также заработал удаление. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.