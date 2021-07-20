«Аталанта» рассматривает Бога в качестве замены Иличичу

Форвард «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, клуб из Бергамо продолжает интересоваться 24-летним ивуарийцем. Футболист рассматривается в качестве замены Йосипу Иличичу, который, как сообщается, больше не является неприкасаемым для Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Бога провел 27 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.